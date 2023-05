The following instruments on XETRA do have their first trading 09.05.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.05.2023Aktien1 CA81064L1067 Scout Minerals Corp.2 CA14075X1087 Caravan Energy Corp.3 SE0020050417 Boliden AB4 CA13585M1077 Canadian Gold Corp.5 CA58518J2002 Megawatt Lithium & Battery Metals Corp.Anleihen/Fonds1 US451102CC97 Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp.2 US451102BQ92 Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp.3 US451102BZ91 Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp.4 US912810TR95 United States of America5 US91282CHC82 United States of America6 US91282CHB00 United States of America7 US294429AW53 Equifax Inc.8 USU88030BN79 Tenet Healthcare Corp.9 US92343VGT52 Verizon Communications Inc.10 XS2616375296 BNP Paribas S.A.11 XS2622214745 Kraft Heinz Foods Co.