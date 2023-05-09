Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, May 5
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
|5.266600 USD
|IE00BJXRZJ40
|05 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
|2.833100 USD
|IE00BJXRZ273
|05 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|4.337600 USD
|IE00BLRPQH31
|05 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
|1.821400 USD
|IE00BLRPQJ54
|05 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
|4.621100 USD
|IE00BLRPRR04
|05 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF
|3.249100 USD
|IE00BLRPRQ96
|05 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EM INT & ECOM ETF
|4.027500 USD
|IE000HJV1VH3
|05 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE PET CARE UCITS ETF
|3.871900 USD
|IE000QRNAC66
|05 May 2023