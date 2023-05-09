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PR Newswire
09.05.2023 | 08:06
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, May 8

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF 5.411900 USDIE00BJXRZJ4008 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF2.875300 USDIE00BJXRZ273
08 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.346700 USDIE00BLRPQH31
08 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.835500 USDIE00BLRPQJ54

08 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF4.612000 USDIE00BLRPRR04

08 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.277200 USDIE00BLRPRQ96

08 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.058100 USDIE000HJV1VH3

08 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.838900 USDIE000QRNAC66

08 May 2023
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