Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, May 8
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
|5.411900 USD
|IE00BJXRZJ40
|08 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
|2.875300 USD
|IE00BJXRZ273
|08 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|4.346700 USD
|IE00BLRPQH31
|08 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
|1.835500 USD
|IE00BLRPQJ54
|08 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
|4.612000 USD
|IE00BLRPRR04
|08 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF
|3.277200 USD
|IE00BLRPRQ96
|08 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EM INT & ECOM ETF
|4.058100 USD
|IE000HJV1VH3
|08 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE PET CARE UCITS ETF
|3.838900 USD
|IE000QRNAC66
|08 May 2023