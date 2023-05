Die BYD-Aktie (WKN: A0M4W9) legt am Montag wieder um über +2% zu auf 240 HK$. Laut einem Reuters-Bericht von Freitag ist in Südostasien nun E-Auto-Fabrik #2 geplant und mit ihr eine ganze Lieferkette für den aussichtsreichen Expansionsmarkt des Konzerns. Kann der China-Titel jetzt Kurs setzen auf das mittlere Analystenkursziel (340 HK$) oder werden Marko-Gegenwinde die Rallye ausbremsen? BYD ist ein agiler chinesischer Mischkonzern, der sich in drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...