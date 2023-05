Hensoldt wird am Kapitalmarkt mit Vorschusslorbeeren überhäuft. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs hat sich der Aktienkurs des Defence-Elektronikkonzerns in etwa verdreifacht. CFO Christian Ladurner bestätigt, dass die von Bundeskanzler Olaf Scholz vor gut einem Jahr ausgerufene Zeitenwende die Perspektiven der früheren Airbus-Tochter tatsächlich prägnant verändert hat: "Wir gehen davon aus, dass der 100-Milliarden-Euro-Sonderetat der Bundeswehr unserem Geschäft nachhaltig Rückenwird verleihen wird", sagt Ladurner im Gespräch mit FINANCE-TV. Die Zeit, die es dauern wird, bis die Kampfkraft der Bundeswehr in den von Hensoldt abgedeckten Bereichen ausreichend wiederhergestellt ist, beziffert der CFO, der selbst sechs Jahre bei der Panzertruppe gedient hat, auf "mindestens fünf bis zehn Jahre". Wann genau der Scholz'sche "Wumms" in den Auftragsbüchern von Hensoldt ankommt, wie sich das Hochfahren der Serienproduktion auf die Gewinnmarge auswirken wird und wie der ehemalige Bundeswehr-Offizier selbst die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr einschätzt, das alles beantwortet Christian Ladurner hier bei FINANCE-TV.