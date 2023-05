Der DAX startet ganz entspannt in den Dienstag und bleibt in Schlagdistanz zur Marke von 16.000 Punkten. Neben vielen Quartalszahlen stehen auch die Aktien von Mercedes, Vonovia und Deutsche Post im Fokus. DAX-Anleger haben sich inmitten einer Flut an Firmenbilanzen nicht aus der Deckung gewagt. Der deutsche Leitindex zeigte sich zur Eröffnung am Dienstag kaum verändert bei 15.953 Punkten. Investoren verdauten eine Reihe von Quartalszahlen. Mit einem ...

