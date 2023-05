Paris (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of Australia (RBA) sorgte am Dienstag für eine dicke Überraschung, als sie den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,85 Prozent anhob, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Dies sei das höchste Niveau seit rund elf Jahren. Seit Mai vergangenen Jahres hätten die Hüter des Australischen Dollar (AUD) die Zinsen im Rekordtempo hochgesetzt, bevor sie im April eine Pause eingeleg hätten. Die Auguren hätten damit gerechnet, dass die australische Notenbank nicht erneut an der Zinsschraube drehen würde. Als wäre dies nicht überraschend genug, habe Zentralbankchef Philip Lowe weitere Zinsanhebungen angedeutet. Die derzeitige Inflationsrate von 7 Prozent in Down Under sei zu hoch und man halte am Ziel von 2 bis 3 Prozent fest. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...