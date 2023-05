Weiden (www.fondscheck.de) - Nachdem die australische Notenbank überraschend doch die Zinsen weiter angehoben hat, haben in der letzten Woche auch die US-Notenbank und die EZB die Leitzinsen weiter erhöht, so die Experten von Robert Beer Investment.Während in Europa noch mehr Zinsschritte in den kommenden Monaten folgen sollten, stehe die amerikanische FED vor einer Pause. Die Nachrichtenlage rund um die Banken sowie schwächelnde Arbeitsmarktdaten und besorgniserregende Zahlen vom Immobilienmarkt würden dies erzwingen. Unterdessen seien die Inflationsraten, insbesondere in Europa, weiterhin viel zu hoch. ...

