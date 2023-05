Nach der deutlichen Kurserholung am vergangenen Freitag schnauften die US-Börsen am Montag zum Auftakt der Handelswoche durch. Auch die am Mittwoch anstehende Veröffentlichung der US-Inflationszahlen sorgte dafür, dass sich viele Marktteilnehmer bedeckt hielten. Der Dow Jones gab um 0,17 % auf 33.618 Punkte nach, während der marktbreitere S&P 500 den Handel mit einem überschaubaren Minus von 0,05 % bei 4.138 Punkten beendete. Der Technologieindex Nasdaq 100 stieg dagegen um 0,25 % auf 13.291 Punkte. Heute Nachmittag (14.30 Uhr) hält der EZB-Chefvolkswirt Philip Lane eine Rede, von der sich die Analysten neue Signale über den künftigen geldpolitischen Kurs der Notenbank erwarten. Bei der jüngsten Zinsentscheidung hatte die EZB die Zinsen nur noch um 0,25 % angehoben. Der Dax eröffnete den Handel bei 15.950 Punkten fast unverändert zum Vortagschluss.



