Vier Crewmitglieder von Virgin Galactic werden Ende Mai ins All aufbrechen. Ab Juni stehen kommerzielle Weltraumflüge auf dem Programm. Beth Moses, Luke Mays, Jamila Gilbert und Christopher Huie heißen die vier Astronaut:innen, die Ende Mai mit Virgin Galactic ins All starten werden. Das kündigte das Unternehmen mit ausdrucksstarken Bildern auf seiner Website und in den Social-Media-Kanälen ...

