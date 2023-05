Die LR Global Holding GmbH ist seit 2021 Anleihe-Emittentin und vertreibt über ihre internationalen Vertriebsgesellschaften und ihrem digitalen Social Selling-Konzept mit selbständigen Partnern hochwertige Gesundheits- und Kosmetikprodukte - allen voran auf Aloe Vera-Basis. Im vergangenen Jahr konnte die LR-Unternehmensgruppe trotz anfänglichen Schwierigkeiten noch einen Jahresumsatz von 269,4 Mio. Euro (2021: 296,2 Mio. Euro) sowie ein normalisiertes EBITDA in Höhe von 36,3 Mio. Euro erzielen (2021 41,7 Mio. Euro). Nun steht die weitere internationale Expansion der Gruppe im Vordergrund, wie Dr. Andreas Laabs, CEO der LR-Unternehmensgruppe, im Gespräch mit dem Anleihen Finder verrät. Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Dr. Laabs, wie hat sich die LR-Gruppe im letzten Geschäftsjahr entwickelt? Was beurteilen Sie positiv, wo sehen Sie Verbesserungspotenzial?

Andreas Laabs: Im Geschäftsjahr 2022 konnten viele Partner eine erfolgreiche Karriereentwicklung einschlagen und haben so die Möglichkeit ergriffen, sich einen attraktiven Nebenverdienst aufzubauen. Das Geschäft hat sich im zweiten Halbjahr zudem spürbar belebt und so ist es LR gelungen, sich umsatzseitig wieder dem außerordentlich starken Vorjahr anzunähern. Auf Gesamtjahressicht erreichte die LR Gruppe einen Umsatz von 269,4 Mio. Euro, der damit am oberen Rand des Prognosekorridors lag. Positiv war, dass es uns gelungen ist, die Herausforderungen vor dem Hintergrund des Russland-Ukraine-Kriegs gut zu meistern. In Produktion, Logistik und Vertrieb sehen wir weiteres Verbesserungspotential und werden unsere Initiativen für künftiges Wachstum fortführen.

Anleihen Finder: Vor allem im zweiten Halbjahr 2022 konnte die Gruppe besser performen - was sind die Gründe dafür und wo lagen die wesentlichen Probleme zum Jahresbeginn?

Andreas Laabs: Nach Ausbruch des Russland-Ukraine-Krieges und den daraus resultierenden herausfordernden Rahmenbedingungen haben wir frühzeitig gegengesteuert und unsere Strategie an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Bedingt durch die zuletzt gestiegene Inflation und die Corona-Pandemie suchen viele Menschen nach der Möglichkeit für ein flexibles, zusätzliches Einkommen. Genau dies können wir als LR anbieten. Im letzten Jahr haben wir daher einen noch größeren Fokus auf den unkomplizierten Einstieg für Partner gelegt. Beispielsweise unterstützen ...

