GR Silver Mining hat nun einen Fahrplan für das Jahr 2023 vorgelegt. Das Unternehmen will in drei aussichtsreichen Gebiete auf seinem Silberprojekt Plomosas in Mexiko die Exploration vorantreiben. Analysten bescheinigen der Aktie die Chance auf eine Verfünffachung.

GR Silver Mining: Ressource nahezu verdoppelt

GR Silver Mining (0,10 CAD | 0,06 Euro; CA36258E1025) hat erst jüngst eine neue Ressourceschätzung für sein Plomosas-Projekt in Mexiko veröffentlicht. Dabei konnten die Kanadier die Ressource in der Kategorie "indicated" (angedeutete Mineralressource) um 108 Prozent auf 97 Mio. Unzen Silberäquivalent steigern. Der Durchschnittsgehalt an Silberäquivalent konnte dabei um 44 Prozent auf 206 g/t verbessert werden. In der Kategorie "inferred" (vermuteten Mineralressource) wurde die Ressource um 61 Prozent auf 53 Mio. Unzen Silberäquivalent erhöht. Somit verfügt das Projekt nun über eine Ressource mit rund 150 Mio. Unzen Silberäquivalent (mehr hier).

Die Grundlage für diese Ressource bilden insgesamt 75 neue Bohrlöcher (10.500 m) auf San Marcial sowie 223 Bohrlöcher (16.380 m) im Bereich Plomosas. Daneben verfügt GR Silver Mining über historische Bohrergebnisse. Die neue Ressource und die historischen Daten bilden die Grundlage für die Strategie des Unternehmens, um die Ressource 2023 weiter zu vergrößern. Dazu legte GR Silver Mining nun einen konkreten Fahrplan vor.

GR SIlver Mining: 2023 wird die Exploration vorangetrieben

So kann man nun auf ein solides geologisches Modell bauen und die attraktiveren Bereiche auf dem Plomosas-Projekt weiter explorieren.

