Linz (www.anleihencheck.de) - Nach den Entscheidungen von FED und EZB profitierte der Kanadische Dollar (CAD) am Donnerstag und Freitag letzte Woche, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Unterstützung habe der Loonie zusätzlich durch den falkenhaften Auftritt von Notenbank-Chef Tim Macklem erfahren. Dieser habe einmal mehr unterstrichen, dass die Bank of Canada (BoC) für weitere Zinsschritte bereit stehe, vor allem, um die Inflation zu ihrem Zielwert von 2% zurück zu bringen. ...

