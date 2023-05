Iveco wird das 2019 zusammen mit Nikola gegründete Joint Venture für BEV- und FCEV-Trucks in Ulm vollständig übernehmen. Iveco zahlt für die Komplettübernahme 35 Millionen US-Dollar und erwirbt zudem 20 Millionen Nikola-Aktien. Nikola gibt an, sich auf seine Aktivitäten in Nordamerika zu konzentrieren. Beide Unternehmen geben in identisch lautenden Mitteilungen an, in die "nächste Phase ihrer Partnerschaft ...

