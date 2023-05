Tesla hat offiziell mit dem Bau seiner eigenen Lithium-Raffinerie in Texas begonnen und plant, diesen im kommenden Jahr abzuschließen. Im Jahr 2025 will Tesla an dem Standort bei Corpus Christi dann bereits genug Lithiumhydroxid in Batteriequalität für eine Million E-Autos produzieren. Künftig soll die Anlage auch Lithium aus recycelten Batterien und Produktionsabfällen verarbeiten. Tesla hatte die ...

