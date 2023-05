Die Rubean AG hat gestern eine Pressemitteilung herausgegeben, in der sie einen guten Start in das neue Geschäftsjahr ankündigt. Die Nachricht sorgte für einige Verwirrung, da es sich lediglich um die englische Übersetzung einer Ende April veröffentlichten Pressemitteilung handelte. In jedem Fall scheint Rubean auf dem besten Weg zu sein, seine Finanzziele für 2023 zu erreichen, da die Aufträge zunehmen und weitere Kunden gewonnen werden konnten. Die Analysten von AlsterResearch gehen daher davon aus, dass bereits in diesem Jahr mit einer Hyper-Skalierung der Umsätze begonnen werden könnte. In diesem Zusammenhang habe das Management auch seine Umsatzprognose von EUR 2 Mio. bekräftigt, was effektiv einer 2,5-fachen Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus gab Rubean den erfolgreichen Abschluss einer 10%igen Kapitalerhöhung bekannt, mit der die dringend benötigten Mittel zur Überbrückung der Lücke bis zum Erreichen eines positiven Cashflows im Jahr 2024e (eAR) eingebracht wurden. AlsterResearch bekräftigt das BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 12,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Rubean%20AG





Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%! Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück! Hier klicken