Leipzig (ots) -Vom 11. bis 29. Mai schaut die internationale Mahler-Welt auf Leipzig: Zwölf Jahre nach dem ersten Mahler-Festival lädt das Gewandhaus zu Leipzig erneut Orchester und Dirigenten von Weltrang ein, das komplette sinfonische Werk des Komponisten zu interpretieren. Vertreten sind auch der MDR-Rundfunkchor und das MDR-Sinfonieorchester unter Leitung von Chefdirigent Dennis Russell Davies. Der MDR sorgt zudem für die europaweite Radioverbreitung des Festivals. Neben dem umfangreichen Streamingangebot des Gewandhauses gibt es vielfältige Audio- und Video-Angebote von MDR KLASSIK sowie eine Doku über Mahlers Leipziger Jahre.Gustav Mahler und die Stadt Leipzig sind historisch vielfach verbunden: Der Komponist hat hier seine 1. Sinfonie komponiert und an der Oper als Kapellmeister gearbeitet. Mahlers Musik ist zudem eng mit der fast hundertjährigen Orchestergeschichte des MDR verbunden. Große Mahler-Dirigenten der ersten Stunde wie Hermann Scherchen haben Mahlers Musik exemplarisch mit dem hiesigen Rundfunkorchester aufgeführt. Später haben Dirigenten wie Herbert Kegel oder in der jüngeren Geschichte Fabio Luisi die Mahler-Expertise des MDR-Sinfonieorchesters weiter gefestigt. 2023 engagiert sich der MDR erneut für die weltweite Mahler-Fangemeinde und beteiligt sich mit seinen Ensembles und MDR-Chefdirigent Dennis Russell Davies (u.a. am 27. Mai sowie mit dem MDR-Rundfunkchor bei Mahlers 2. und 8. Sinfonie am 18., 21. Mai und 26. Mai). Zudem ist der MDR für die europaweite Radioverbreitung des Festivals verantwortlich. MDR KLASSIK kooperiert mit ARTE; weitere ARD-Sender und die European Broadcast Union (EBU) schließen sich an.Live-Übertragungen in Bild und TonVier Konzertübertragungen werden in Bild und Ton von Accentus Music mit dem MDR und dem BR als Koproduzenten in Zusammenarbeit mit ARTE realisiert. Gustav Mahlers 2. Sinfonie "Auferstehungssinfonie" mit dem Gewandhausorchester, dem MDR-Rundfunkchor sowie den Solistinnen Nikola Hillebrand und Gerhild Romberger unter dem Dirigat von Andris Nelsons (18. und 21. Mai) wird live zeitversetzt am 21. Mai um 16.50 Uhr auf ARTE und parallel im Netz auf ARTE Concert europaweit ausgestrahlt. Als Video-Livestreams werden weiterhin zu erleben sein:- 19. Mai, 20 Uhr, 4. Sinfonie sowie das "Lied von der Erde" (Christiane Karg, Ekaterina Gubanova, Andreas Schager als Solisten, Münchner Philharmoniker, Tugan Sokhiev)- 22. Mai, 20 Uhr, 7. Sinfonie (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Daniel Harding)- 23. Mai, 20 Uhr, 9. Sinfonie (Budapest Festival Orchestra, Iván Fischer)Alle Videoaufzeichnungen bleiben im Anschluss 90 Tage europaweit auf ARTE Concert verfügbar und sind auf www.mdr-klassik.de (https://www.mdr.de/klassik/index.html) verlinkt.Live-Übertragungen im Radio bei MDR KLASSIK und MDR KULTUR- 18. Mai, 20 Uhr, 2. Sinfonie (Gewandhausorchester, Andris Nelsons)- 19. Mai, 20 Uhr, 4. Sinfonie (Münchner Philharmoniker, Tugan Sokhiev)- 22. Mai, 20 Uhr, 7. Sinfonie (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Daniel Harding)- 23. Mai, 20 Uhr, 9. Sinfonie (Budapest Symphony Orchestra, Iván Fischer)Darüber hinaus werden Aufzeichnungen von "Die drei Pintos" (Gewandhausorchester, Michail Jurowski, 11./12. Mai) am 13. Mai 2023, um 20 Uhr im Radio bei MDR KLASSIK und MDR KULTUR gesendet. Zudem senden beide Programme am 28. Mai, um 19.30 Uhr einen Mitschnitt des Festival-Auftritts von MDR-Sinfonieorchester und MDR-Rundfunkchor unter Leitung von Dennis Russell Davies (u.a. "Todtenfeier")MDR-Doku zu Mahlers Leipziger ZeitZur Eröffnung des Festivals am 11. Mai sendet der MDR um 23.10 Uhr die Film-Doku "Geburt eines Titanen - Gustav Mahler in Leipzig" sowie im Anschluss zwei Konzertaufzeichnungen aus den Jahren 2015 (1. Sinfonie "Der Titan", Gewandhausorchester, Riccardo Chailly) und 2020 ("Ich bin der Welt abhanden gekommen" Lieder von Mahler und Schubert mit André Schuen und Daniel Heide.Begleitend zum Festival bieten MDR KLASSIK und MDR KULTUR ein reiches Portfolio mit Vorstellung aller Sinfonien, Rezensionen und Gesprächen mit beteiligten Künstlerinnen und Künstlern. Redaktionell begleitet wird auch die international anreisende Mahler-Fangemeinde.Das Gewandhaus bietet zudem ein umfangreiches Audio-Livestreaming- und On-Demand-Angebot über den gesamten Festival-Zeitraum an: Die Konzerte sowie die Vortragsreihe und die Gespräche aus der Mahler-Lounge werden live als Audiostream auf www.mahlerfestival.de (https://www.gewandhausorchester.de/mahler-festival/) zu hören sein, Konzerteinführungen und Vorträge verbleiben zum Nachhören auf der Website.