Unterföhring (ots) -Egal, ob schlammverschmierte Sneaker, hartnäckige Sofaflecken oder eine verschmutzte Mobil-Toilette - bei Kabel Eins heißt es ab Sonntag: weg mit dem Schmutz! In Deutschlands erster Putz-Studio-Show "Putz! Blitz! Blank! Die große Henkel Putz-Challenge" treten sieben reinigungsbegeisterte Kandidaten gegeneinander an, um die verrücktesten und kniffligsten Putz-Herausforderungen ihres Lebens einzeln und im Team zu meistern. Moderatorin Panagiota Petridou führt durch den Frühjahrsputz bei Kabel Eins - ab Sonntag, 14. Mai 2023, um 19:10 Uhr.Wer ist mit allen Wassern gewaschen und wird Deutschlands größter Putz-Meister? Eine professionelle Jury krönt gemeinsam mit Moderatorin Panagiota Petridou den Putz-Champion, der 10.000 Euro und einen Jahresvorrat an Henkel-Produkten gewinnt.Produziert wird "Putz! Blitz! Blank! Die große Henkel Putz-Challenge" von Bildergarten Entertainment im Auftrag von Kabel Eins. Henkel ist Titelsponsor der Sendung."Putz! Blitz! Blank! Die große Henkel Putz-Challenge" - vier Folgen ab 14. Mai sonntags um 19:10 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.