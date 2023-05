Die GEA Group verzeichnete einen guten Start ins neue Jahr und übertraf bei allen wichtigen Kennzahlen die Konsensschätzungen. Der organische Umsatz stieg in allen Segmenten, während sich die adj. EBITDA-Marge trotz höherer Vertriebs- und Verwaltungskosten verbesserte. Die GEA hob ihre Prognose für 2023 an und erwartet nun höhere Umsätze und eine bessere Rentabilität. Das Management bekräftigte jedoch, dass es für 2023 mit einem Kostenanstieg von 140 Mio. EUR rechnet (2022: 128 Mio. EUR), der durch Preismaßnahmen, Einsparungen in der Beschaffung und der Produktion sowie durch operative Leverage-Vorteile kompensiert werden dürfte. Die Analysten von AlsterResearch revidieren ihre Schätzungen nach oben, um die angehobene Prognose zu berücksichtigen. Das neue DCF-gestützte Kursziel beträgt EUR 44,00 (alt: EUR 42,00); HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/GEA%20Group%20AG





Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%! Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück! Hier klicken