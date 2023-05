Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die geldpolitischen Großereignisse der vergangenen Woche wurden von den Turbulenzen um die US-Regionalbanken und von den Sorgen vor einer sich ausbreitenden Bankenkrise überlagert, so die Analysten der DekaBank.An diesem Stimmungsbild werde sich auch in dieser Woche wenig ändern, und das Marktgeschehen sollte von Nervosität gekennzeichnet bleiben. Weitere Renditerückgänge in den USA und der Eurozone seien jedoch ohne zusätzliche Anstiege der globalen Risikowahrnehmung unwahrscheinlich. Aus fundamentaler Sicht erwarten die Analysten der DekaBank eine leichte Aufwärtsverschiebung der EUR-Renditekurve. Die 10-jährigen Bundrenditen sollten in den kommenden Wochen in einer Bandbreite von 2,20% bis 2,50% verharren. (Ausgabe vom 08.05.2023) (09.05.2023/alc/a/a) ...

