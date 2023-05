Der Logistikkonzern Maersk baut in Berkhof bei Hannover ein neues Logistikzentrum für die Lagerung und den Umschlag von Elektroauto-Batterien und Komponenten zur Herstellung der Akkus. Es wird mit insgesamt 20.000 Quadratmetern verteilt auf zwei Hallen größer als das im November 2022 von Maersk eröffnete ähnliche Lager im tschechischen Teplice. Der Bau des neuen Zentrums in Berkhof an der A7, das ...

