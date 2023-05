Der Mai hat an der Börse eigentlich einen miesen Ruf, so mies sieht es bislang aber gar nicht aus. Das hat auch damit zu tun, dass die Berichtssaison überraschend gut läuft. Der DAX geht mit der 16.000 Punkte-Marke auf Tuchfühlung. 8. Mai 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Alles längst eingepreist: Die Zinsanhebungen von US-Notenbank und EZB vergangene Woche haben den Aktienmärkten nichts mehr anhaben können. Gute Zahlen vom US-Arbeitsmarkt am Freitag sorgten dann sogar für satte Gewinne zum Wochenschluss, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...