ISG zeichnet q.beyond in neuer Microsoft-Studie als "Leader" aus Leader-Status bei "Microsoft 365 Services Mittelstand" und "SAP on Azure Services"

Studie würdigt starke strategische Partnerschaften rund um SAP in der Azure-Cloud

Strukturiertes Vorgehen sichert hohe Zufriedenheit bei q.beyond Kunden Köln, 9. Mai 2023 - In der neuen Anbieterstudie "ISG Provider LensTM Microsoft Cloud Ecosystem Germany 2023" erhielt die q.beyond AG in gleich zwei Marktsegmenten die höchste Auszeichnung als "Leader". In der Kategorie "Microsoft 365 Services Mittelstand" ist q.beyond erstmals bewertet worden und hat auf Anhieb den Leader-Status erreicht. Im Marktsegment "SAP on Azure Services" gelang q.beyond innerhalb eines Jahres der Aufstieg vom "Rising Star" zum Leader. Die ISG Provider Lens-Studien erstellt die Information Services Group (ISG), ein führendes globales Marktforschungs- und Analystenhaus im Technologiesegment. Die aktuelle Studie vergleicht die Stärken und Wettbewerbsvorteile von Microsoft-Serviceanbietern und unterstützt Entscheidungsträger damit in ihrem Auswahlprozess. Consulting-Know-how sorgt für hohe IT-Service-Qualität ISG honoriert bei ihrer Beurteilung unter anderem die Beratungsleistungen von q.beyond als Schwerpunkte des Service-Portfolios: So habe der IT-Serviceanbieter Workshop-Formate definiert, welche die Kunden durch den Onboarding- und Entscheidungsprozess führen. Dieses strukturierte Vorgehen sorge für eine hohe Kundenzufriedenheit, während standardisierte Dokumentationen die Qualität sicherten. Mit Blick auf die Microsoft 365-Services von q.beyond heben die ISG-Analysten zudem hervor, dass das Lizenz-Know-how bei den Kunden für Kosteneffizienz sorgt. So verfüge q.beyond über das notwendige Hintergrundwissen, um Kunden bei der Gestaltung der Lizenzen umfassend beraten zu können. Positiv zur Beurteilung hat ebenso beigetragen, dass q.beyond Microsoft FastTrack-Partner ist und im neuen Partnerprogramm des Technologiekonzerns mittlerweile über fünf Auszeichnungen sowie weitere fünf nachgewiesene Spezialisierungen verfügt. "q.beyond kombiniert Microsoft 365-, Azure-, Multi-Cloud- und Kommunikations-Know-how", sagt Holm Landrock, Lead Analyst der ISG-Studie. "Dabei liefert der IT-Dienstleister auf Wunsch nicht nur die Microsoft 365-Umgebung, sondern auch die für den jeweiligen Kunden am besten geeignete Cloud - vor allem MS Azure, aber auch Cloud-Services für alle anderen Hyperscaler." Support bis hin zum SAP-Cloud-Betrieb Im Segment "SAP on Azure Services" ist q.beyond dank ihrer gesteigerten Marktperformance vom "Rising Star" in der letztjährigen Studie zum "Leader" in der aktuellen Untersuchung aufgestiegen. ISG stellt unter anderem heraus, dass der Dienstleister starke strategische Partnerschaften rund um die Lösungen von SAP und deren Betrieb in der Azure-Cloud unterhält. Das SAP Excellence Center von q.beyond unterstütze die Kunden von der Beratung über das Hosting und den SAP-Cloud-Betrieb bis hin zur Weiterentwicklung von SAP-Umgebungen. Zudem ist q.beyond laut ISG in der Lage, mittels der "Roadmap für SAP on Azure" ihren Kunden einen Fahrplan für die verschiedenen Migrationen in die Cloud aufzuzeigen. Grundlage dieser Fahrpläne seien vor allem die Erfahrungen aus bereits durchgeführten Kundenprojekten, bei denen q.beyond in der Regel stark auf die Entwicklung eigener Lösungen setze. Zur Einstufung von q.beyond als "Leader" hat auch beigetragen, dass das Unternehmen zuletzt wichtige Kundenerfolge bei seinen SAP on Azure Services feiern konnte, zum Beispiel die erfolgreiche S/4HANA-Migration bei einem Lebensmittelhersteller. "Als ausgezeichneter SAP-Partner bietet q.beyond Consulting-Services rund um die S/4HANA-Transitionen sowie den Betrieb und das Application-Management an", so ISG-Analyst Holm Landrock. ISG-Studie unterstreicht Auszeichnungen durch Microsoft "Nachdem wir vor kurzem im Rahmen des Microsoft-Partnerprogramms elffach ausgezeichnet wurden, unterstreicht nun auch die aktuelle ISG-Studie unsere starke Performance im Microsoft-Umfeld", freut sich Thies Rixen, CEO der q.beyond AG. "Die Einstufung als Leader in gleich zwei Marktsegmenten ermutigt uns, das Microsoft-Portfolio auch weiterhin durch eigene Lösungsbausteine auf Basis unserer Kompetenzen und unseres vielfältigen Digitalisierungs-Know-hows zu erweitern." Weitere Informationen sowie die gesamte Studie erhalten Interessierte unter diesem Link: https://www.qbeyond.de/isg23





Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP, Microsoft und Softwareentwicklung. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie in Lettland und Spanien, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations /Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de



