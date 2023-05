Köln, 09.05.2023 (ots) -Endlich wieder "Sträter!", endlich wieder Zuhören beim Abschweifen: Torsten Sträter kommt ab dem 11. Mai 2023 mit drei neuen Folgen seiner WDR-Show zurück ins Erste und die ARD Mediathek. Zum Auftakt begrüßt er Schriftsteller Wladimir Kaminer, der mit seinem ersten Roman "Russendisko" auf einen Schlag berühmt wurde und seitdem fast jedes Jahr ein neues Werk veröffentlicht. Die beiden Wortakrobaten tragen "Lokalnachrichten aus aller Welt" vor - eine abstruser als die andere.Mit Cartoonist Ralph Ruthe (18.5.) philosophiert Torsten Sträter über Schreib- und Malblockaden beim "Witzbildzeichnen" und mit Moderatorin Laura Wontorra (25.5.) kommentiert er im besten Fußballjargon die Schwimmbewegungen bunter Fische im Aquarium. Wieder dabei ist Comedian Tino Bomelino, der mit skurrilen Zeichnungen überrascht. Eines eint alle Gäste von Torsten Sträter: "Jeder einzelne Mensch, der in meine Sendung kommt, ist ein Mensch, der mir hochsympathisch ist."Ob Anstrengungen des Erwachsenseins, Klimakrise oder außerirdische Kreaturen, alles Themen, mit denen sich Torsten Sträter humorvoll auseinandersetzt. Er sagt dazu: "Humor ist kein Allheilmittel. Es ist ein kleines Pflaster mit Blümchen drauf. Humor haste oder haste nicht. Und wenn du ihn nicht hast, gehe ich dir trotzdem damit auf die Zwiebel.""Sträter": ab dem 11. Mai 2023, online first ab 20.15 Uhr in der ARD Mediathek und ab 23.35 Uhr im Ersten. "Sträter" ist eine Koproduktion von WDR (Redaktion: Leona Frommelt) und Prime Productions.Fotos finden Sie unter ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:WDR Kommunikation0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5504891