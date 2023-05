Zürich (www.fondscheck.de) - In punkto Nachhaltigkeit beziehungsweise bei ESG-Kriterien sind europäische Staaten führend, so Swisscanto in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In den Top-10 des nachhaltigen Swisscanto-Staatenratings befinden sich acht europäische Nationen sowie Neuseeland und Australien. "Traditionell stechen die nordeuropäischen Nationen heraus, wenn es um nachhaltiges Handeln und Wirtschaften geht. Entsprechend stehen Norwegen und Dänemark an der Spitze unseres Ratings. Mit Neuseeland folgt auf Platz drei das erste nichteuropäische Land, gefolgt von Island. Doch auch die D-A-CH-Region schneidet bei der ESG-Analyse von Staaten sehr gut ab. Die Schweiz (5.) liegt dabei vor Deutschland (8.) und Österreich (9.). Australien, Schweden und Finnland auf den Rängen sechs, sieben und zehn komplettieren die Rangliste der Top-10", so Fabio Pellizzari, Head of ESG Strategie & Business Development bei Swisscanto. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...