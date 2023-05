Die nordamerikanische Volvo-Tochter Nova Bus hat eine Sammelbestellung zur Lieferung von bis zu 1.229 Batterie-elektrischen Bussen an zehn ÖPNV-Betreiber in der kanadischen Provinz Quebec erhalten. Die Fahrzeuge sollen in den Jahren 2025 bis 2027 ausgeliefert werden. Der Auftrag umfasst zunächst 339 Exemplare des elektrischen Zwölf-Meter-Busses LFSe+ sowie Optionen für weitere 890 E-Busse. Die Beschaffung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...