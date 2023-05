Infineon meldet für das zweite Quartal einen Umsatz von 4,119 Milliarden Euro, das ist ein Plus von 25 Prozent. Die Segmentmarge steigt auf 28,6 Prozent an, im ersten Quartal lag sie bei 28,0 Prozent. Der Ausblick für das dritte Quartal gilt als stark. So soll es einen Umsatz von rund 4 Milliarden Euro geben, die Marge soll 26 Prozent betragen. Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...