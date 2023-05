AUSTIN/TEXAS (IT-Times) - Der US-Automobilhersteller Tesla hat in Anwesenheit von Elon Musk und dem Texas-Gouverneur den ersten Spatenstich einer neuen Lithium-Verarbeitungs-Raffinerie in den USA vollzogen. Der Vorstandsvorsitzende von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014), Elon Musk, und Texas Gouverneur...

Den vollständigen Artikel lesen ...