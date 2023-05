Hamburg (ots) -Sie wollen ein gutes Ranking bei Google oder Bing? Dann sollten Sie wissen, wonach in den Suchmaschinen gesucht wird und welche Begriffe User dafür benutzen. Keywords geben Auskunft über die Interessen der User. Nutzen Sie dieses Wissen und geben Sie Antworten mit überzeugenden Texten für Leser:innen und optimalen Metadaten für die Suchmaschine!SEO-Einsteigerwissen für Kommunikation und MarketingAm Anfang jeder Internetrecherche steht immer eine Frage. Finden Sie heraus, welche Fragen Ihre Zielgruppe hat und wie Sie diese Keywords für ein besseres Ranking nutzen. SEO-Managerin Kristin Brachhaus zeigt Ihnen, wie Sie Keywords recherchieren, welches Suchvolumen sie haben und welche Sie am besten für Ihre Website, Pressemitteilung, Ihren Blogbeitrag oder Social-Media-Post nutzen.Lernen Sie die "Stellschrauben" kennen, an denen Keywords zum Einsatz kommen, wie Sie optimale Metadaten schreiben und nicht an Ihren Leser:innen vorbeitexten. So machen Sie sich die Suche Ihrer Zielgruppe zunutze und erreichen ein gutes Ranking in den Suchmaschinen. Inklusiv sind viele Tipps rund um die Themen SEO und nützlicher Tools.Programm:- Was sind Keywords und Metadaten- Keyword-Recherche: Mitbewerberanalyse und Keyword-Tools- Stellschrauben für die Keywords- Schreiben optimaler Metadaten-Texte- SEO-Optimierung von Online-ContentDas Webinar richtet sich anPR-Profis und Kommunikationsverantwortliche unterschiedlichster Ebenen aus Unternehmen, Agenturen, Organisationen und Verbänden. Außerdem für Website- und Social-Media-Redakteure, Content-Manager:innen und alle, die Online-Texte schreiben.Unsere SEO-Expertin Kristin Brachhaus ist mit Texthaus Berlin (https://texthaus-berlin.de) selbständige SEO-Managerin und Website-Texterin. Außerdem arbeitet sie für die Agentur dskom. Ihr Geschichts- und Literaturstudium nutze sie zunächst für das Schreiben von PR-Texten. Seit 2006 beschäftigt sie sich mit den Themen SEO und Online-Marketing. In Ihrem Berufsalltag analysiert und optimiert sie Websites und schreibt Online-Texte. Sehr gerne würde sie die Welt von schlechten Websites befreien. Kristin Brachhaus legt besonderen Wert darauf, dass Ihre Seminare verständlich und praxisnah sind. Alle Tipps lassen sich im Anschluss sofort in die Praxis umsetzen.Eckdaten für das Online-Seminar Keywords & Metadaten: Onlinetexte und -Inhalte für SEO sinnvoll optimieren- Termin: Donnerstag, 15. Juni 2023, 09:30 - 11:00 Uhr- Teilnahmegebühr: 105 Euro zzgl. Mwst. / 124,95 Euro inkl. Mwst.- Mindestgruppengröße: 10- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem DurchführungsterminHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.de/e/keywords-metadaten-onlinetexte-und-inhalte-fur-seo-sinnvoll-optimieren-registrierung-629200374257?aff=Presseportal).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093098/100906352