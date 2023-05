Google droht im KI-Wettstreit abgehängt zu werden. Jetzt soll der Suchkonzern kurz vor der Vorstellung eines neuen Sprachmodells stehen. Egal ob Adobe oder Microsoft: Techkonzerne, die in den vergangenen Monaten neue KI-Tools vorstellten, wurden in aller Regel mit steigenden Aktienkursen belohnt. Ausgerechnet Google hatte damit allerdings kein Glück. Die wenig überzeugende Vorstellung der ChatGPT-Alternative Bard führte nicht nur zu Häme in den sozialen Netzen, sondern auch für fallende Kurse beim Mutterkonzern ...

