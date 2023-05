Wien (www.anleihencheck.de) - Vor rund einem Jahr war noch von einer tiefen Rezession in Europa in den Herbst- und Wintermonaten 2022 infolge der kriegsbedingten Energiekrise die Rede, so Dieter Aigner, Geschäftsführer der Raiffeisen KAG.Die Rezession in Europa sei aber bis dato nicht wirklich eingetreten, da die Energieversorgung viel besser als ursprünglich gedacht, habe gemanagt werden können. Die nächste Indikation gehe von der inversen Zinskurve aus, da bislang jeder Rezession in der Vergangenheit eine solche Konstellation am Kapitalmarkt vorangegangen sei. Mit der offenbar noch nicht überwundenen Krise bei den amerikanischen Regionalbanken bestehe ein weiterer Unsicherheitsfaktor. Trotz all dieser Risiken hätten sich die Konjunkturerwartungen für die USA und Europa auf niedrigen, aber doch positiven Wachstumsraten eingependelt. ...

