ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo nach Zahlen von 2,60 auf 2,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit dem neuen Ziel berücksichtige sie die positiven Aussichten für Zinsertrag und Margen der Bank, schrieb Analystin Pamela Zuluaga in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese glichen den Druck von der Kreditseite auf dem Heimatmarkt von Intesa mehr als aus./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2023 / 03:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0000072618

