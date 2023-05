Es ist nur ein einziges Wort dazugekommen. Und trotzdem liest sich der Ausblick von Netfonds für 2023 jetzt gleich ein ganzes Stück optimistischer. Im Gegensatz zur bereits Ende Februar kommunizierten Prognose des Finanzdienstleisters, die einen Umsatzanstieg von mehr als 10 Prozent sowie eine dazu überproportionale Verbesserung des EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vorsah, ... The post Netfonds: Feiner Unterschied appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...