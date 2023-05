DJ PTA-Adhoc: Henri Broen Holding N.V.: Änderung des Firmennamens und Kapitalerhöhung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Eindhoven 09. Mai 2023 (pta/09.05.2023/14:05) - Henri Broen Holding N.V.: Änderung des Firmennamens und Kapitalerhöhung

* Änderung des Firmennamens in HB Holding N.V. * Kapitalerhöhung * Geschäftsjahr entspricht ab 1.1.2024 dem Kalenderjahr

Vorstand und Aufsichtsrat der Henri Broen Holding N.V. haben einige Veränderungen vorgeschlagen, welche mit Zustimmung des Prioritätsorgans beschlossen wurden.

* Der Name der Gesellschaft ändert sich in HB Holding N.V. * Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt 2,0 Mio. EUR, was 200.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien entspricht. Die Organe der Gesellschaft haben eine Erhöhung des Kapitals bis zu diesem Betrag beschlossen. Weitere Informationen wird die Gesellschaft zu gegebener Zeit bekannt geben. * Des Weiteren ändert sich ab dem 1. Januar 2024 das gebrochene Geschäftsjahr in ein Kalenderjahr. Das laufende Geschäftsjahr endet am 31. Mai 2023.

Unternehmensprofil

Die Henri Broen Holding N.V. ist eine branchenübergreifende Investmentholding, die sich über 100%ige Tochtergesellschaften in zukunftsweisenden Geschäftsfeldern positioniert und zudem opportunistisch agiert. Die Aktien der Gesellschaft notieren seit dem 6. Oktober 2022 im Allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf unter der ISIN: NL0015000NA2. In den nächsten 12 Monaten plant die Holding ein Uplisting in ein höheres Börsensegment wie den Prime Standard (Frankfurt) oder die Euronext (Amsterdam). Die Unternehmensanleihe Henri Broen Holding N.V. 7,5% 20/25 notiert unter der WKN: A283WQ u.a. in Frankfurt.

Kontakt: HB Holding N.V. Carsten Mainitz CFO Croy 7C 5653 LC Eindhoven, Niederlande mainitz@hbroen.com www.hbroen.com

Aussender: Henri Broen Holding N.V. Adresse: Croy 7C, 5653 LC Eindhoven Land: Niederlande Ansprechpartner: Carsten Mainitz Tel.: +491791453975 E-Mail: mainitz@hbroen.com Website: hbroen.com

ISIN(s): NL0015000NA2 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

