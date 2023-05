HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Biontech von 260 auf 200 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Für das Corona-Vakzin des Biotech-Unternehmens sei es im ersten Quartal der niedrigste Umsatz seit zwei Jahren gewesen, schrieb Analyst Zhiqiang Shu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit 1,3 Milliarden Euro sei der Rückgang aber nicht so deutlich gewesen wie befürchtet. Die Pipeline im Bereich der Onkologie sei derzeit noch nicht weit genug, um Anleger zu überzeugen. Sie erwartet in diesem Jahr aber eine positive Wendung mit der mRNA-basierten Krebsimpfstoff-Studie BNT122./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2023 / 02:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US09075V1026

