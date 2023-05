Nach einem ersten Feldtest in Frankreich hat Trailer Dynamics seinen eTrailer nun auch in Deutschland einer Praxiserprobung unterzogen - und zwar in Kombination mit der Batterie-elektrischen Sattelzugmaschine eActros 300 von Mercedes-Benz. Beim schon mehrfach von uns thematisierten eTrailer der Aachener Firma handelt es sich um einen Sattelauflieger mit eigenem Elektroantrieb. Dieser reagiert auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...