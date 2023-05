Der Handel am Montag verlief weitgehend unaufgeregt und große Überraschungen blieben ebenso aus wie Enttäuschungen. Weitgehend ließ sich Stillstand beobachten. Umso erfreulicher ist es, dass die Bullen bei Nel ASA weiter an der kürzlich eingetretenen Erholung feilen konnten.Anzeige:Mit Zugewinnen von knapp zwei Prozent ging es gestern für Nel ASA (NO0010081235) bis auf 1,26 Euro in die Höhe. Das ist zwar noch nicht genug, um schon neue charttechnische Signale auszusenden. Es geht aber in die richtige Richtung, und allein das ist ...

