Obwohl sich die Kurse am Kryptomarkt seit Jahresanfang teils deutlich erholt haben, kommt die Branche nicht zur Ruhe. Mit Bittrex musste am Montag eine weitere große Krypto-Firma in den USA Insolvenz anmelden. Eine Klage der US-Börsenaufsicht SEC im April hat dem Kryptobörsenbetreiber offenbar den Rest gegeben.Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg haben Bittrex und diverse Tochterunternehmen am Montag im US-Bundesstaat Delaware Insolvenz angemeldet. Das operative Geschäft in den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...