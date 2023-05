Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Nachhaltig Defensiv X (ISIN LU0313461773/ WKN A0MX7L) konnte im April einen erfreulichen Wertzuwachs in Höhe von 0,8% erzielen, so die Experten von Sauren.Die Kapitalmarktzinsen hätten sich im April per Saldo nur geringfügig verändert. Die deutsche Umlaufrendite habe sich im Monatsultimovergleich von 2,39% auf 2,37% reduziert. In den USA sei die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe von 3,47% auf 3,42% gesunken. Alle wesentlichen Segmente der Rentenmärkte hätten den Monat mit Gewinnen abgeschlossen, wobei sich Unternehmensanleihen hoher Bonität am besten entwickelt hätten. Die Rentenfonds des Portfolios hätten an diesem Marktumfeld partizipiert und Wertsteigerungen von in der Spitze 1,4% verbucht. Lediglich der von Nicolas Schmidlin und Marc Profitlich verwaltete, hauptsächlich auf Spezialsituationen ausgerichtete Alternative Fixed Income Fund habe einen Wertrückgang in Höhe von 1,1% verzeichnet. ...

