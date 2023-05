Zion Pharma Limited, ein chinesisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von hirngängigen Wirkstoffen konzentriert, gab heute bekannt, dass Roche die weltweiten Rechte an Zions führendem Programm ZN-A-1041 erworben hat. ZN-A-1041 ist ein oral verabreichter selektiver Tyrosinkinase-Inhibitor, der auf den menschlichen epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor 2 (HER2) abzielt. ZN-A-1041 wurde so entwickelt, dass es die Blut-Hirn-Schranke durchdringt und das Potenzial hat, das Auftreten von Hirnmetastasen bei Patienten mit HER2-positivem metastasiertem Brustkrebs zu behandeln oder zu verhindern. Bis zu 50 der Patientinnen mit HER2-positivem metastasierendem Brustkrebs entwickeln im Verlauf der Erkrankung Hirnmetastasen.

"Unsere Vereinbarung mit Roche ist der Höhepunkt einer enormen Teamleistung, um eine potenziell Best-in-Class-Therapie für Patienten mit HER2-positivem Brustkrebs bereitzustellen, insbesondere im Bereich der Hirnmetastasen aufgrund der hohen Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke dieses Wirkstoffs", so Zack Cheng, M.D., Ph.D., Chairman, CEO und Mitgründer von Zion Pharma Limited. "Innerhalb von fünf Jahren haben wir es geschafft, von der Unternehmensgründung bis zur ersten Anwendung am Menschen zu gelangen und mit Roche einen Partner zu finden, der über die Ressourcen und das Fachwissen verfügt, um ZN-A-1041 Patienten mit wenigen anderen therapeutischen Optionen zugänglich zu machen", fuhr Dr. Cheng fort.

Dr. Ding Zhou, Ph.D., CSO und Mitbegründer von Zion Pharma Limited, erläuterte: "Wir freuen uns, dass Roche das Potenzial unseres Wirkstoffs für die Weiterentwicklung des Therapiestandards bei HER2-positivem Brustkrebs erkannt hat."

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Zion, um diese innovative Behandlungsoption für Menschen mit HER2-positivem Brustkrebs weiter zu entwickeln. Diese Partnerschaft baut auf dem Erbe und der Expertise von Roche in der Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs auf und unterstützt unser Bestreben, die Wissenschaft voranzubringen, indem wir externe Innovationen mit unseren internen Fähigkeiten kombinieren, um Bereiche mit hohem ungedecktem Patientenbedarf anzugehen", so James Sabry, Global Head of Pharma Partnering.

Nach einer Übergangszeit wird Roche für die weitere Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von ZN-A-1041 weltweit zuständig sein. Zion wird bis zu 70 Millionen US-Dollar an Voraus- und kurzfristigen Etappenzahlungen erhalten, sofern bestimmte Etappenziele erreicht werden. Nach Erreichen bestimmter entwicklungs-, zulassungs- und umsatzbezogener Etappenziele durch ZN-A-1041 hat Zion außerdem Anspruch auf zusätzliche Zahlungen in Höhe von bis zu 610 Millionen US-Dollar sowie auf gestaffelte Umsatzbeteiligungen.

Über ZN-A-1041

ZN-A-1041 ist ein oral verabreichter selektiver Tyrosinkinase-Inhibitor, der auf den humanen epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor 2 (HER2) abzielt. ZN-A-1041 wurde so entwickelt, dass es die Blut-Hirn-Schranke durchdringt. Die laufende Phase-1-Studie wird an mehreren Standorten in den USA und China durchgeführt. Weitere Einzelheiten werden bei den Postersessions während der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology im Juni 2023 vorgestellt.

Über Zion Pharma Limited

Zion Pharma ist ein privates Biotechnologieunternehmen mit klinischen Entwicklungsprodukten, das sich auf die Entwicklung neuartiger, niedermolekularer Anti-Tumor-Wirkstoffe konzentriert. Das 2018 gegründete Unternehmen hat seinen Forschungssitz in Suzhou und betreibt weitere Forschungseinrichtungen in Shanghai. Das Unternehmen wendet einen innovativen Ansatz in der Wirkstoffforschung an und nutzt seine DMPK-Expertise, um eine Pipeline eigener First-in-Class/Best-in-Class-Wirkstoffe zu entwickeln, die sich auf therapeutische Targets konzentrieren, die die Tumorhemmung vorantreiben, darunter Ataxia telangiectasia mutated (ATM), Kirsten RAt Sarcoma (KRAS G12D) und SMARCA2 (BRM). Weitere Informationen über Zion Pharma finden Sie unter www.zionpharma.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230508005476/de/

Contacts:

Für Medien- und Partnerschaftsanfragen:

J. Michael French

SVP, Corporate Development

michael.french@zionpharma.com

+1.703.338.1972