Nürnberg, London, Madrid, 9. Mai 2023 Mit sofortiger Wirkung wird Iñigo Abrisqueta neuer Chef der Webgains Group - einem Unternehmen der ad pepper media International N.V. Als führendes Affiliate-Netzwerk ist Webgains seit Jahren erfolgreich im Markt präsent, nicht zuletzt aufgrund seiner internationalen Ausrichtung und Technologiekompetenz. Er folgt auf Richard Dennys, der Webgains seit 2016 erfolgreich vorangetrieben hat und dem Unternehmen weiterhin als Berater zur Verfügung stehen wird. Nach einer beachtlichen Erfolgsbilanz innerhalb der ad pepper Gruppe tritt Abrisqueta an, um Webgains auf einem profitablen Wachstumskurs weiterzuentwickeln. Zur Person: Nach verschiedenen leitenden Positionen bei internationalen Media-Agenturen wie der MPG-Gruppe (Havas) und Antevenio, wechselte Iñigo Abrisqueta im Jahr 2004 zur ad pepper Group. Hier leitet er seitdem das ad pepper-Geschäft in Spanien. Im Jahr 2008 setzte er zudem die spanische Webgains S.L. auf. Als CEO von ad pepper media Spain S.A. und Managing Director von Webgains prägt er seither maßgeblich das Wachstum des Webgains Segments und der gesamten ad pepper Gruppe. Seine Position als Geschäftsführer und Gesellschafter dieser beiden Gesellschaften behält er weiterhin bei. "Iñigo genießt innerhalb der ad pepper Gruppe und in unserer Branche hohes Ansehen. Er kennt das Unternehmen wie kaum ein anderer und hat sich während seiner langjährigen Tätigkeit in verschiedenen Positionen bewährt und die gesamte Gruppe geprägt. Für die Führungsrolle der gesamten Webgains Gruppe ist Iñigo daher die erste Wahl und bringt alle Voraussetzungen mit, um unsere Marktposition im Affiliate-Marketing weiter zu stärken. Unser gesamtes Team wird ihn dabei engagiert unterstützen. Webgains und die ad pepper Gruppe danken zudem Richard Dennys für die erzielten hervorragenden Ergebnisse und wünschen ihm viel Erfolg bei allen kommenden Projekten und Aufgaben ". Jens Körner, CEO der ad pepper Group. Iñigo Abrisqueta - CEO Webgains Für nähere Informationen:

