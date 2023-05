EQS-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Personalie/Hauptversammlung

Biotest AG: Ordentliche Hauptversammlung der Biotest AG wählt Raimon Grifols Roura in den Aufsichtsrat



09.05.2023 / 16:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG Ordentliche Hauptversammlung der Biotest AG wählt Raimon Grifols Roura in den Aufsichtsrat

Breite Mehrheit zu allen Tagesordnungspunkten entsprechend den Vorschlägen der Verwaltung

Q1 Bericht veröffentlicht Dreieich, 9. Mai 2023. An der ordentlichen Hauptversammlung der Biotest AG haben 96 Aktionäre und Gäste teilgenommen. Insgesamt waren 78,15 Prozent des Grundkapitals vertreten. Sechs von sieben Tagesordnungspunkte standen in der ordentlichen Hauptversammlung zur Abstimmung. Die Aktionäre der Biotest AG haben mit einer breiten Mehrheit allen Tagesordnungspunkten entsprechend den Vorschlägen der Verwaltung zugestimmt. Die Aktionäre haben mit großer Mehrheit den Mitgliedern des Vorstands sowie des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt. Der vorgelegte Vergütungsbericht wurde von den Anteilseignern ebenfalls mehrheitlich gebilligt. Herr Raimon Grifols Roura ist, wie vom Aufsichtstrat vorgeschlagen, mit großer Mehrheit als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat gewählt worden. Herr Raimon Grifols Roura ist als Chief Corporate Officer Mitglied des Board of Directors der Grifols S.A. Diese ist die Hauptaktionärin der Gesellschaft. Als Ersatzmitglied für Herrn Raimon Grifols Roura ist Herr Javier Llunell Colera ebenfalls mit großer Mehrheit gewählt worden. Herr Javier Llunell Colera ist stellvertretender Leiter der Finanzabteilung (Deputy Chief Financial Officer) der Grifols S.A. Auch der Beschlussvorschlag über die Ergänzung des von der ordentlichen Hauptversammlung vom 7. Mai 2019 beschlossenen genehmigten Kapitals und die entsprechende Ergänzung der Satzung zur Ermöglichung eines Bezugsrechtsausschlusses wurde mehrheitlich angenommen, konnte jedoch die erforderliche Zustimmung der Vorzugsaktionäre nicht erhalten. Detaillierte Informationen zur Hauptversammlung, sowie die Haupt-versammlungsrede von Herrn Dr. Michael Ramroth, Vorstandsvorsitzender der Biotest AG, ist abrufbar unter: Hauptversammlung 2023 (biotest.com) Zeitgleich mit der Hauptversammlung veröffentlichte Biotest den Bericht zum 1. Quartal 2023, der auf der Internetseite des Unternehmens unter diesem Link abzurufen ist. Die Biotest AG ist gut in das Geschäftsjahr 2023 gestartet und konnte im ersten Quartal 2023 den Umsatz leicht um 1,1 % auf 117,2 Mio. € steigern. Dazu haben auch die Umsätze von Yimmugo® wesentlich beigetragen. Das EBIT im ersten Quartal 2023 beträgt -9,1 Mio. € nach -5,0 Mio. € im Vorjahreszeitraum, da höhere Aufwendungen für das Projekt Biotest Next Level anfielen. Es liegt damit im Rahmen der Erwartungen. Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.300 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. IR Kontakt: Dr. Monika Buttkereit

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: ir@biotest.de PR Kontakt: Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung.



09.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com