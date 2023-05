Die US-Börsen haben nach dem recht stabilen Wochenauftakt leicht nachgegeben. Der Dow Jones Industrial büßte am Dienstag 0,10 Prozent auf 33 586,17 Punkte ein. Am Montag war der Leitindex wie bereits am Freitag von seiner 21-Tage-Linie ausgebremst worden. Sie gilt als Gradmesser für den kurzfristigen Trend und leistet aktuell Widerstand.Der marktbreite S&P 500 verlor 0,34 Prozent auf 4123,90 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,43 Prozent auf 13 234,91 Punkte.Fundamental zu begründen ...

