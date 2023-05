NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair nach der Bestellung von 150 Boeing-Mittelstreckenjets und der Option auf weitere 150 Flieger auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Dies sei der Wendepunkt für die irische Fluggesellschaft, da der Deal ihr Wachstum von den hohen einstelligen Raten des letzten Zyklus verlangsame und in eine reifere Phase eintrete, in der der Schwerpunkt auf den Cash-Renditen liegt, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2023 / 13:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2023 / 13:21 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BYTBXV33

