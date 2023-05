Kooperation von Ricardo und McLaren zur Lieferung von Hochleistungsmotoren wird bis in das nächste Jahrzehnt fortgesetzt

Ricardo, ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen zu Umwelt-, Technik- und Strategiefragen mit Spezialisierung in den Bereichen Nischenfertigung und industrielle Technik, hat eine langfristige, mehrjährige Kooperation mit dem britischen Supersportwagenhersteller McLaren Automotive bei der Produktion seiner V8-Motoren der nächsten Generation bekanntgegeben.

Der Hochleistungs-V8-Motor, der im Rahmen der Strategie "Future of Performance" von der McLaren Antriebstechnikabteilung selbst entwickelt wurde, wird die leichten Hochleistungs-Hybrid-Supersportwagen der nächsten Generation antreiben.

Der Motorenliefervertrag zwischen den beiden Unternehmen wird nun zum dritten Mal verlängert und geht nunmehr in die vierte Generation. Ricardo hat sowohl die V6- als auch die V8-Motoren der aktuellen und zukünftigen Hochleistungs-Hybrid-Supersportwagen von McLaren gebaut.

Seit der Markteinführung des ersten in Serie produzierten Supersportwagens von McLaren, nämlich des 12C aus dem Jahr 2011, hat Ricardo in seinem eigens gebauten Montagewerk im britischen Shoreham-by-Sea über 34.000 McLaren-Antriebseinheiten hergestellt und an das McLaren Production Centre im englischen Woking geliefert. Dort entwickelt McLaren seine Supersportwagen und fertigt diese in Handarbeit.

Ricardo wird im Rahmen des Vertrags sowohl Hybrid- als auch Nicht-Hybrid-Ausführungen der Motoren liefern und gemeinsam mit McLaren zusätzliche Investitionen in die Produktionsstätte für Hochleistungsmotoren in Shoreham tätigen, wo mehr als 100 erfahrene Produktionsingenieure und Techniker in der Fertigung der Hochleistungsmotoren für McLaren tätig sind.

Graham Ritchie, Chief Executive Officer von Ricardo plc, äußerte sich dazu folgendermaßen: "Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieses langfristigen, mehrjährigen Motorenliefervertrags mit McLaren Automotive für das V8-Hochleistungs-Antriebsaggregat der nächsten Generation. Wie McLaren kann auch Ricardo nachweisliche Erfolge bei der Entwicklung von Spitzentechnologie und höchste Produktqualitätsstandards vorweisen, die von der vorgelagerten Lieferkette unterstützt werden. Wir freuen uns darauf, mit diesem Vertrag unsere langjährige, äußerst erfolgreiche Geschäftsbeziehung mit McLaren auch in ihrem dritten Jahrzehnt fortzusetzen."

Michael Leiters, Chief Executive Officer von McLaren Automotive, kommentierte dies wie folgt: "Unser neuer V8-Hochleistungs-Hybridmotor wird ein wesentlicher Bestandteil der nächsten Produktgeneration von McLaren sein, die eine wegweisende Leistung und ein begeisterndes Fahrerlebnis bieten wird."

"Dieser neue Vertrag mit Ricardo ist daher ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie «Future of Performance». Er baut auf der langjährigen Beziehung der beiden britischen Unternehmen auf, schafft neue Arbeitsplätze und sorgt für erhöhte Investitionen in die äußerst wichtige inländische Engineering-Lieferkette für Zukunftstechnologien."

Über Ricardo

Ricardo plc ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen zu Umweltfragen, Technik und Strategie, dessen Aktien an der Londoner Börse notiert sind. Wir bieten seit mehr als 100 Jahren technische Spitzenleistungen und beschäftigen nahezu 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern. Wir verfügen über außergewöhnliche Kompetenzen in der Bereitstellung modernster und innovativer, nachhaltiger und sektorübergreifender Produkte und Lösungen. Damit sind wir unseren Kunden jeden Tag behilflich, hochkomplexe und dynamische Herausforderungen zu bewältigen, um zur Schaffung einer sicheren und nachhaltigen Welt beizutragen. Informationen erhalten Sie unter www.ricardo.com

