Berlin (ots) -Michael Wagner wird den Industrieverband Agrar e. V. (IVA) für zwei weitere Jahre als Präsident führen. Die Mitgliederversammlung des Wirtschaftsverbands bestätigte ihn heute in Berlin bei den Wahlen zum Präsidium. Wagner hat das Amt seit Jahresbeginn 2022 inne.Wagner verantwortet seit September 2019 als Vice President Agricultural Solutions die Geschäfte für die Region Nordeuropa der BASF SE. Er ist staatlich geprüfter Landwirt und hat Studienabschlüsse in Agrarwissenschaften der TU München und in Marketing/Business Management des Cranfield Institute of Technology, England. Wagner begann seine Karriere 1992 in der Düngemittelsparte bei BASF und war seitdem in unterschiedlichen Positionen in der Agrarsparte des Unternehmens in Deutschland, Spanien und Großbritannien tätig.Zur neuen Vorsitzenden des IVA-Vorstands Pflanzenschutz und Vizepräsidentin des Verbands wurde Dr. Anja Pires gewählt. Pires ist seit Januar 2022 Geschäftsführerin der Syngenta Agro GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main und leitet das Pflanzenschutzgeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die promovierte Chemikerin kam 2013 als Global Marketing & Brand Managerin in das Unternehmen und leitete zuletzt von Singapur aus das Industriegeschäft von Syngenta in der Region Asien-Pazifik.Zum neuen IVA-Schatzmeister und Vizepräsidenten wurde Dr. Thomas Leppin gewählt. Der promovierte Agrar-Ingenieur ist Regulatory Affairs Manager bei der COMPO EXPERT GmbH mit Sitz in Münster, bei der er seit 2014 in unterschiedlichen Positionen tätig ist. Leppin ist seit 2022 Mitglied im IVA-Vorstand Biostimulanzien.Als Vizepräsident bestätigt wurde Marco Fleischmann, YARA GmbH & Co. KG, Dülmen, der auch weiterhin Vorsitzender des IVA-Vorstands Pflanzenernährung ist.Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der agrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der 51 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche steht für innovative Produkte für eine moderne und nachhaltige Landwirtschaft.