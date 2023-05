Ohne klare Richtung hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag präsentiert. Während sich die Standardwerte im DAX tendenziell weitgehend auf Vortagesniveau halten konnten, ging es für die Papiere aus der zweiten und dritten Reihe klar bergab. Von den zahlreichen Quartalsberichten deutscher Unternehmen gingen keine starken Impulse aus. Die Anleger warteten auf die neuesten Inflationsdaten aus Deutschland und den USA am Mittwoch, hieß es.Außer einem Mini-Sprung ins Plus im frühen Geschäft sowie ...

