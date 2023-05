Bonn (ots) -



EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat den heutigen Auftritt des deutschen Bundeskanzlers vor den EU-Parlamentariern als bedeutendes Zeichen des europäischen Zusammenhalts gewertet. "Wichtig war, dass der deutsche Kanzler über das Klima, die Klimaziele und die Migration gesprochen, und die Europäische Union nicht nur als einen wirtschaftlichen Handelsblock, sondern als einen geopolitischen Akteur bezeichnet hat", erklärte Metsola im Fernsehsender phoenix. Scholz sei als Regierungschef eines der größten Mitgliedsländer eine Führungspersönlichkeit. "Wir hatten eine sehr gute Unterhaltung mit dem Bundeskanzler. Das Echo war sehr gut im Parlament," so die Präsidentin. Wichtig sei es im Hinblick auf die 2024 anstehenden EU-Wahlen, dass sich die Mitgliedsländer rechtzeitig zur Weiterentwicklung der Staatengemeinschaft äußerten und eine einheitliche Linie fänden. "Wir stehen in den Startlöchern und wollen wissen, wo es hingehen soll." Die EU sei sturmerprobt und habe in den vergangenen Jahren eine Pandemie bewältigt, alle Mitgliedsländer mit Impfstoffen versorgt, eine Energiekrise durchgestanden und Subventionspakete auf den Weg gebracht. "Wer führt, das ist die Europäische Union", war Metsola überzeugt.



