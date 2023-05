Halle (ots) -Stendals Landrat Puhlmann soll Urlaub verheimlicht habenHalle - Stendals Landrat Patrick Puhlmann (SPD) steht unter Verdacht, sich einen heimlichen Urlaub verschafft zu haben. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwochsausgabe). Der Kommunalpolitiker soll die einwöchige Auszeit eigenmächtig genommen und gegenüber Mitarbeitern vertuscht haben. Dabei geht es um die Zeit vom 21. bis zum 28. April.Ein Landkreissprecher sagte auf MZ-Nachfrage, dass Puhlmann an jenen Tagen Urlaub genommen habe. Laut dessen Stellvertreter, dem Ersten Beigeordneten Sebastian Stoll (CDU), wurde diese Auszeit jedoch nicht wie vorgeschrieben beantragt. "Der Landrat hat 30 Tage Urlaub, über die er frei verfügen kann", sagte Stoll. "Er muss den Urlaub aber vorher in einem elektronischen System anzeigen und von mir freischalten lassen. Das hat er in diesem Fall nicht gemacht, anders als bei jedem anderen Urlaub in den vergangenen drei Jahren."Ein Landkreissprecher betonte, dass der Landrat seine Ruhezeiten laut Arbeitszeitverordnung selbst regele. Ob der Landrat den Urlaub irgendwo dokumentiert habe, ließ der Sprecher offen. Stendals CDU-Kreischef Chris Schulenburg will den Fall im Kreistag aufklären. "Hier besteht der Verdacht des unerlaubten Fernbleibens vom Dienst", sagte er der MZ. Sollte sich dieser Pflichtverstoß bestätigen, kämen Disziplinarmaßnahmen in Frage.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5505344