Es ist nicht ausgeschlossen, dass Putin all die Absurditäten wirklich glaubt. Wahrscheinlicher aber ist, dass sich der russische Präsident in eine mythische Festung zurückgezogen hat, die ihn rhetorisch unangreifbar macht gegen Zweifel. Sei es gegen die Fragen, die auch viele Menschen in Russland quälen, ohne dass sie sie offen stellen können. Oder gegen die Wutreden von Söldnerchef Jewgeni Prigoschin, der Moskau seit Monaten Totalversagen vorwirft. Womöglich schützt Putin sich mit seinen Verdrehungen auch vor Selbstzweifeln.



Doch alles, was Putin irgendwie als Sieg verkaufen kann, wird ihm helfen, seine Macht zu erhalten. Das aber wäre auch für Russland eine Katastrophe. Denn am Ende könnte der Krieg, den Putin entfesselt hat, in einen Zerfall des Riesenreichs münden.



